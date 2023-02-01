Доллар подешевел: сколько стоит валюта в банках

Наличный курс доллара подешевел и начал февраль с укрепления гривны. В банках американская валюта снизилась на 10 копеек за сутки.

Курс валют в банках

За данным "Минфина", 1 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривен (-10 копейки против 31 января), а купить за 40,50 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 43 гривны (без изменений), а продают в среднем по 43,65 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,25 гривны (без изменений), а продают – за 40,48 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,45 гривны (+5 копеек), а продажа – 43,70 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,30 гривны (-1 копейка), а продажа – 40,41 гривны (+1 копейка).

(-1 копейка), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 43,40 гривны (-6 копеек), а продают за 43,61 гривны (-4 копейки).

Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что вероятнее всего, на этой неделе участники наличного рынка постараются активизировать восходящий курсовой тренд на рынке, ориентируясь на сезонность.

Она объясняет, что на переходную дату приходится высокий сезон выплат зарплат украинцам. Дополнительная же освобожденная ликвидность частично попадает на валютный рынок в виде спроса на иностранную валюту, чем и пытаются воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.