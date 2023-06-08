На уровне официального: на сколько в обменниках упал доллар

Американская валюта резко упала при покупке в обменниках. Теперь она составляет на уровне официального курса – 36,6 гривны. Евро же опустилось на почти 50 копеек в цене, пересек границу в менее 39,2 гривны.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 8 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,85 гривны (-5 копеек против 7 июня), а продажа – 37,30 гривны (-2 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 39,75 гривны (-3 копейки), а продают в среднем по 40,30 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,60 гривны (-21 копейка), а продажа – 37,28 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,17 гривны (-48 копеек), а продажа – 40,35 гривны (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,10 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,20 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 40,02 гривны (+5 копеек), а продают за 40,17 гривны (-1 копейка).

Что будет с курсом ближе к осени

Как рассказывал банкир Тарас Лесной 24 Канала раньше, есть вероятность, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" наличного и официального курсов.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно, что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и обменных курсов в один курс..

По словам банкирши Анны Золотько, в начале июня гривна начала стремительно укрепляться. Такой тренд ограничивает спрос и увеличивает предложение.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, на этой неделе стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37 – 37,6 гривны за доллар.