Нацбанк опустил валюты в цене за последние сутки

Американская валюта опустилась в цене на 5 копеек, а европейская валюта – на 9 копеек. На завтра стоимость валют снова упадет.

Официальный курс 4 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,48 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 5 копеек против 3 июня.

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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 43,89 гривны, что на 9 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 5 июня:

доллар – 40,29 гривны,

евро – 43,76 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 4 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,45 гривны, а продажа – 41,05 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,37 гривны , а продажа – 41,10 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,90 гривны, а продажа – 41,05 гривны.

Какой курс прогнозируют на эту неделю

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе некоторые участники рынка пытались установить курс продажи в диапазоне 41,20 – 41,30 гривны за доллар

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Усиление девальвационных ожиданий повлекло рост курса, а выплата зарплат в начале недели поддержала курс американского доллара.

Ожидается, что ко второй половине недели состоится небольшое укрепление гривны. А в течение этой недели курс продажи американского доллара может колебаться от 40,7 до 41,3 гривны за доллар.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.