Доллар подешевел: какой курс в банках и обменниках
17 января 2023, 09:56Читати новину українською
За сутки курс доллара несколько снизился в банках и обменниках, а на черном рынке остается без изменений в течение нескольких дней. Сколько стоит валюта в банках, обменниках и черном рынке, читайте дальше.
Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 17 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,15 гривны (-5 копеек против 16 января), а купить за 40,65 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 42,50 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 43,25 (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,35 гривны (-2 копейки), а продают – за 40,55 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42, 90 гривны (-18 копеек), а продажа – 43,34 гривны (-1 копейка).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (без изменений), а продажа – 40,56 гривны (без изменений).
- Евро покупают по 42,65 гривны (без изменений), а продают за 42,87 гривны (без изменений).
Курс доллара на этой неделе
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу отметила, что утро 16 января началось с новой волны укрепления гривны. Вместе с тем, по ее мнению, в течение этой недели тренд по укреплению гривны будет понемногу ослабевать.
И вообще курсовое движение может оказаться разнонаправленным. Вместе с тем значительных колебаний, учитывая сбалансированность рынка, в середине месяца банкирша не ожидает. По моему мнению, в ближайшие 7 дней курс доллара будет колебаться в коридоре 40 – 40,80 гривен за доллар.