Доллар подешевел: какой курс в банках и обменниках

За сутки курс доллара несколько снизился в банках и обменниках, а на черном рынке остается без изменений в течение нескольких дней. Сколько стоит валюта в банках, обменниках и черном рынке, читайте дальше.

Курс валют в банках

За данным "Минфина", 17 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,15 гривны (-5 копеек против 16 января), а купить за 40,65 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 42,50 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 43,25 (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,35 гривны (-2 копейки), а продают – за 40,55 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продают – за (-10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42, 90 гривны (-18 копеек), а продажа – 43,34 гривны (-1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (без изменений), а продажа – 40,56 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 42,65 гривны (без изменений), а продают за 42,87 гривны (без изменений).

Курс доллара на этой неделе

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу отметила, что утро 16 января началось с новой волны укрепления гривны. Вместе с тем, по ее мнению, в течение этой недели тренд по укреплению гривны будет понемногу ослабевать.