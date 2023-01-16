Курс валют в банках

За данным "Минфина", 16 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривны (без изменений против 13 января), а купить за 40,65 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 42,40 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 43,20 (+25 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,37 гривны (+1 копейка), а продают – за 40,65 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,08 гривны (+24 копейки), а продажа – 43,35 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (без изменений), а продажа – 40,56 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 42,65 гривны (без изменений), а продают за 42,87 гривны (без изменений).

Курс доллара на этой неделе

В течение нескольких дней наблюдались незначительные курсовые "качели", которые все же не нарушили валютные тренды последних 2,5 месяца, рассказал Герман Марченко в комментарии 24 Каналу.