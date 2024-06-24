Курс доллара после выходных существеннее всего изменился в обменниках

Курс покупки американской валюты обменниками потерял цену. Эту тенденцию подхватил и курс евро. В то же время в банках и на черном рынке существенных изменений в стоимости доллара нет.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (без изменений по сравнению с 21 июня), а продажа – 40,85 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,40 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 44,02 гривны (-13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,75 гривны (без изменений), а продажа – 40,85 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают по 43,86 гривны (-9 копеек), а продают за 44,05 гривны (-8 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,23 гривны (-16 копеек), а продают – за 40,90 гривну (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают – за (-1 копейка), по данным finance.ua. По состоянию на 18 июня, евро колебалось на уровне: покупка – 43,46 гривны (-19 копеек), а продажа – 44,23 гривны (без изменений).

Что будет с курсом доллара в конце лета

В комментарии 24 Канала эксперт Даниил Монин рассказал, что доллар не будет дешеветь, а потому ниже, чем 40 гривен за валюту скорее всего уже не будет.

Даниил Монин Экономист Хотя я считаю, что падение курса ниже, чем 40 гривен, маловероятно, исходя из текущих процессов, одновременно все же не исключаю такой нелогичной возможности.

На сегодня курс доллара находится "в руках" Национального банка Украины.

В то же время Даниил Монин рассказывает, что в прошлом году, а именно в октябре, НБУ укреплял гривну. Эксперт предполагает, что регулятор может действовать также нелогично в конце лета.

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