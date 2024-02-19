Доллар заметно вырос в цене: где больше всего подорожала валюта

По состоянию на утро понедельника, 19 февраля, доллар и евро существенно полезли вверх на черном рынке. В то же время в банках американская валюта незначительно выросла в цене, а вот в обменниках есть некоторый спад стоимости.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны (без изменений по сравнению с 16 февраля), а продажа – 38,40 гривны (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 40,70 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 41,55 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,25 гривны (+25 копеек), а продажа – 38,35 гривны (+22 копейки).

(+25 копеек), а продажа – (+22 копейки). Евро покупают по 41,40 гривны (+30 копеек), а продают за 41,65 гривны (+30 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,80 гривны (-12 копеек), а продажа – 38,49 гривны (+17 копеек), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продажа – (+17 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 40,93 гривны (-35 копеек), а продажа – 41,76 гривны (+10 копеек).

Какой курс прогнозируют эксперты

Как рассказал банкир Тарас Лесовой 24 Каналу, у регулятора достаточно рычагов, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Среди базовых факторов, влияющих на валютный рынок, есть: объем макрофина, развитие экономики, развитие экспорта и другие. А самый главный – это соотношение спроса и предложения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С момента действия режима "управляемой гибкости" на межбанке и отмены большинства валютных ограничений на наличном рынке именно соотношение спроса и предложения является главным курсообразующим фактором.

Лесовой прогнозирует, что в конце февраля не стоит ждать существенных изменений, ведь отметки то будут расти, то снижаться в пределах 30 – 50 копеек.