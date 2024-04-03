Курс снова набирает цену: официальный доллар существенно подорожал

Нацбанк установил новую стоимость официального курса доллар. Курсовая отметка существенно выросла за последние сутки. Такая же судьба постигла курс евро, впрочем его стоимость несколько меньше подорожала.

Официальный курс 3 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,32 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 25 копеек против 2 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,27 гривны, что на 14 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 4 апреля:

доллар – 39,19 гривны,

евро – 42,26 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 3 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,10 гривны, а продажа – 39,60 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,80 гривны , а продажа – 39,55 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,40 гривны, а продажа – 39,51 гривны.

Сколько будет стоить наличный доллар

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе наличный доллар на конец недели почти достиг уровня 39,60 гривны за доллар. Это объясняется тем, что в безналичном сегменте была повышенная волатильность.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Уже ближе к концу этой недели доллар на наличном рынке может подешеветь несущественно.

Банкир спрогнозировала, что в течение недели курс доллара может находиться в пределах 39,20 – 39,80 гривны. Интересно, что начало этой недели курсом продажи валюты был на уровне 39,40 – 39,50 гривны за доллар.

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