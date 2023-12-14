Официальный курс больше не по 36,9: доллар пересек рубеж

Доллар от НБУ сегодня установил новую цену. В течение недели валюта шла к тому, чтобы перевалить за 37 гривен.

Официальный курс 14 декабря

За данным Нацбанку, официальный курс 14 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,02 гривны за доллар. Следовательно, за прошедшие сутки цена доллара выросла на 4 копейки.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 39,92 гривны. Стоимость упала всего на 1 копейку по сравнению со вчерашней ценой.

Каким будет официальный курс доллара и евро 15 декабря:

Доллар – 36,99 гривны,

Евро – 40,41 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 14 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,2 гривны , а продажа – 37,72 гривны .

, а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 37,03 гривны , а продажа – 37,8 гривны .

, а продажа – . На черном рынке: покупка – 37,55 гривны, а продажа – 37,65 гривны.

Валютный рынок сейчас

В НБУ во время брифинга, передает 24 Канал, заявили, что, несмотря на повышенный спрос на валюту, в начале перехода к новому курсовому режиму ситуация стабилизировалась.

С начала введения режима гибкости увеличилось количество межбанковских операций без участия НБУ, а также наличный и безналичный сегменты стали гораздо более взаимосвязанными.

Регулятор добавил, что в дальнейшем будет активно влиять на валютный рынок, ведь это необходимо для того, чтобы контролировать возможные курсовые колебания и удовлетворять структурный спрос.

Структурный дефицит валюты будет оставаться и в дальнейшем, учитывая последствия войны. Соответственно, это потребует от НБУ активного участия на валютном рынке – как для удовлетворения структурного спроса на валюту, так и для сглаживания значительных курсовых колебаний,

– сообщили в НБУ.