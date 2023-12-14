Официальный курс больше не по 36,9: доллар пересек рубеж
Доллар от НБУ сегодня установил новую цену. В течение недели валюта шла к тому, чтобы перевалить за 37 гривен.
Официальный курс 14 декабря
За данным Нацбанку, официальный курс 14 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,02 гривны за доллар. Следовательно, за прошедшие сутки цена доллара выросла на 4 копейки.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 39,92 гривны. Стоимость упала всего на 1 копейку по сравнению со вчерашней ценой.
Каким будет официальный курс доллара и евро 15 декабря:
- Доллар – 36,99 гривны,
- Евро – 40,41 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 14 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- В банках покупка составляет 37,2 гривны, а продажа – 37,72 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,03 гривны, а продажа – 37,8 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,55 гривны, а продажа – 37,65 гривны.
Валютный рынок сейчас
В НБУ во время брифинга, передает 24 Канал, заявили, что, несмотря на повышенный спрос на валюту, в начале перехода к новому курсовому режиму ситуация стабилизировалась.Обратите внимание! С начала введения режима гибкости увеличилось количество межбанковских операций без участия НБУ, а также наличный и безналичный сегменты стали гораздо более взаимосвязанными.
Регулятор добавил, что в дальнейшем будет активно влиять на валютный рынок, ведь это необходимо для того, чтобы контролировать возможные курсовые колебания и удовлетворять структурный спрос.
Структурный дефицит валюты будет оставаться и в дальнейшем, учитывая последствия войны. Соответственно, это потребует от НБУ активного участия на валютном рынке – как для удовлетворения структурного спроса на валюту, так и для сглаживания значительных курсовых колебаний,
– сообщили в НБУ.