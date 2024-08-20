Доллар и евро резко подорожали в цене

В банках, обменниках и на черном рынке валюты за последние сутки существенно прибавили в цене. Доллар вместе с евро больше всего подорожали в обменниках, где курс продажи европейской валюты почти достиг 46 гривен.

Курс валют в банках

По состоянию на 20 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,12 гривны (+12 копеек против 19 августа) и продажа – по 41,60 гривны (+10 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,25 гривны (+25 копеек), а продажа – по 45,90 гривны (+30 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,45 гривны (+11 копеек), а продать – по 41,55 гривны (+10 копеек).

(+11 копеек), а продать – по (+10 копеек). Покупка евро по 45,60 гривны (+17 копеек), а продажа по 45,80 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (+18 копеек), а продают – по 41,70 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(+18 копеек), а продают – по (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,50 гривны (+38 копеек), а продают – по 45,99 гривны (+22 копейки).

Будет ли доллар по 42 гривны на этой неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на этой неделе колебания американской валюты на наличном рынке может достичь до 42 гривен за доллар.

Интересно! На межбанке коридор колебаний может быть таким: доллар – 41 – 41,41 70 гривны, а евро – 43,50 – 45,50 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка А вот на наличном рынке ожидается, что доллар будет по 41 – 42 гривны, а евро – по 43,50 – 46,50 гривны.