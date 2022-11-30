Курс доллара снова пошел вверх: где выгоднее всего сдать валюту

30 ноября 2022 , 11:13
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Курс доллара к гривне снова пошел вверх после некоторого укрепления. Самый выгодный курс купли и продажи сегодня предлагают банки.

Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 30 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,90 гривны (+5 копеек против 29 ноября), а продать за 40,40 гривны (+2 копейки).

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  • Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (без изменений), а продают в среднем за 41,40 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем за 40 гривен (+15 копеек), а продают – за 40,27 гривны (-9 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,83 гривны (+30 копеек), а продажа – 41,29 гривны (-14 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,15 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,26 гривны (-4 копейки).
  • Евро покупают по 41,05 гривны (+13 копеек), а продают по 41,25 гривны (-7 копеек).

Что прогнозируют банкиры

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 каналу, рассказала, что двухсуточный блекаут повлек за собой падение спроса почти во всех сегментах потребительского рынка, в том числе и валютном.

Банкирша считает, что ближайшие несколько дней с высокой вероятностью на валютном рынке будет сохраняться относительно спокойная ситуация, при этом курс продаж будет находиться вблизи нынешних уровней: 40 – 40,40 гривны за доллар. Но во второй половине недели следует ожидать постепенного роста спроса на иностранную валюту.

 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

В конце концов, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40 – 40,90 гривны за доллар .

Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) считает, что пока не видит существенных экономических оснований для ощутимых изменений курса.

Герман Марченко

Директор департамента казначейства COMINBANK

По нашим данным, в течение этой недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,50 – 41 гривна за доллар. То есть глобальное изменение валютных трендов не предполагается.

Автор: Дар'я Вереньова