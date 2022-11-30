Курс доллара снова пошел вверх: где выгоднее всего сдать валюту

Курс доллара к гривне снова пошел вверх после некоторого укрепления. Самый выгодный курс купли и продажи сегодня предлагают банки.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 30 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,90 гривны (+5 копеек против 29 ноября), а продать за 40,40 гривны (+2 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (без изменений), а продают в среднем за 41,40 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40 гривен (+15 копеек), а продают – за 40,27 гривны (-9 копеек), по данным finance.ua.

(+15 копеек), а продают – за (-9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,83 гривны (+30 копеек), а продажа – 41,29 гривны (-14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,15 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,26 гривны (-4 копейки).

(+5 копеек), а продажа – (-4 копейки). Евро покупают по 41,05 гривны (+13 копеек), а продают по 41,25 гривны (-7 копеек).

Что прогнозируют банкиры

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 каналу, рассказала, что двухсуточный блекаут повлек за собой падение спроса почти во всех сегментах потребительского рынка, в том числе и валютном.

Банкирша считает, что ближайшие несколько дней с высокой вероятностью на валютном рынке будет сохраняться относительно спокойная ситуация, при этом курс продаж будет находиться вблизи нынешних уровней: 40 – 40,40 гривны за доллар. Но во второй половине недели следует ожидать постепенного роста спроса на иностранную валюту.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В конце концов, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40 – 40,90 гривны за доллар .

Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) считает, что пока не видит существенных экономических оснований для ощутимых изменений курса.