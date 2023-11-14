Курс растет вверх: на каком уровне официальный доллар сегодня

Со вчерашнего дня официальный курс доллара начал дорожать. Рост цены несущественен, однако прогнозируется, что завтра цена вырастет еще больше.

Каков официальный курс 14 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 14 ноября составил 36,16 гривны за доллар. За прошедшие сутки курс вырос на 9 копеек.

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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,59 гривны. Цена тоже выросла – на 5 копеек по сравнению с курсом вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 15 ноября:

Доллар – 36,31 гривны,

Евро – 38,93 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 14 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,35 гривны , а продажа – 37,8 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,59 гривны , а продажа – 37,9 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,72 гривны, а продажа – 37,84 гривны.

Что будет с долларом на этой неделе

Как рассказывает 24 Каналу банкирша Анна Золотько, на этой неделе прогнозируется, что безналичный курс доллара на ВРУ будет умеренно расти.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Что касается наличного рынка, то курсовой разрыв с безналичным остается достаточно большим, что не дает поводов говорить о дальнейшем существенном удорожании доллара.

По прогнозам эксперта, курс может колебаться в пределах коридора. 37,4 – 37,9 гривны за доллар.

Кстати, укрепление курса нацвалюты было вызвано:

с одной стороны – уменьшением спроса со стороны импортеров,

с другой – увеличением предложения со стороны экспортеров.

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