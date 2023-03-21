Доллар продолжает расти в банках и обменниках: как изменился курс за сутки
21 марта 2023, 10:21Читати новину українською
Доллар демонстрирует разностороннюю динамику на наличном рынке. Американская валюта продолжает расти в банках и обменниках, а вот на черном рынке, наоборот, несколько подешевела за сутки.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 21 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,42 гривны (+2 копейки против 20 марта), а купить за 38,90 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,45 гривны (+13 копеек), а продают – за 38,85 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,80 гривны (-7 копеек), а продажа – 41,25 гривны (-6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,67 гривны (-3 копейки), а продажа – 38,77 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают по 41,04 гривны (+10 копеек), а продают за 41,20 гривны (+7 копеек).
Каким будет курс этой недели
До начала этой недели наличный курс гривны стабилизировался в пределах 38,75–38,85 гривны за доллар и в настоящее время держится в этом коридоре, несмотря на перманентные попытки участников рынка поддержать растущий тренд, рассказала Анна Золотько в комментарии 24 Каналу.
На этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты, по моему мнению, будет находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар.
Банкир Герман Марченко замечал, что на этой неделе на наличном рынке будет наблюдаться уже привычная ситуация: из-за незначительных временных колебаний, которые не превысят 0,3 гривны.
На следующей неделе наличный курс сохранится в рамках 38–39 гривен за доллар и 40–41 гривен за евро без заметных или базисных изменений.