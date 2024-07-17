Доллар продолжает расти вверх

На наличном рынке американская валюта не прекращает дорожать. За последние сутки цена доллара выросла существеннее всего в банках и на черном рынке. Тенденцию на рост подхватило и евро.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41 гривну (+20 копеек против 16 июля), а продажа – 41,60 гривны (+30 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 44,70 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 45,40 гривны (+30 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны (+20 копеек), а продажа – 41,65 гривны (+20 копеек).

(+20 копеек), а продажа – (+20 копеек). Евро покупают за 45,20 гривны (+20 копеек), а продают за 45,40 гривны (+11 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,96 гривны (-9 копеек), а продают – за 41,73 гривны (+17 копеек), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают – за (+17 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,86 гривны (+7 копеек), а продажа – 45,73 гривны (+20 копеек).

Ситуация на валютном рынке

Банкир Сергей Мамедов рассказал, что монетарная политика, которую осуществляет НБУ, является достаточно эффективной. Кроме того, эта стратегия не вызывает беспокойства, относительно дальнейшей судьбы национальной валюты.

Сергей Мамедов Председатель правления Глобус Банка До конца года мы еще увидим курсовые изменения, ведь рынок живой и с достаточно активными игроками, главным среди которых является Национальный банк Украины. Именно поэтому на валютном рынке маловероятны какие-то катаклизмы, что сведут на нет достижения монетарной политики.

Средневзвешенный курс доллара в этом году ожидается на уровне 40,70 гривны.

Мамедов прогнозирует, что в конце 2024 года это значение может достичь аж 42,10 гривны. Он отметил, что больше всего на валютный рынок будет влиять ход войны.

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