Оживление в банках и на черном рынке: на сколько вырос курс доллара

За сутки доллар набрал в цене. Следовательно, в банках наблюдается рост стоимости как при продаже, так и при покупке. Раньше была тенденция на убыль. Евро тоже дорожает, особенно на черном рынке.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 36,97 гривны (+7 копеек против 11 декабря), а продажа – 37,6 гривны (+20 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40 гривен (+10 копеек), а продажа – в среднем за 40,6 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,3 гривны (-4 копейки), а продажа – 37,75 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продажа – (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,3 гривны (-4 копейки), а продажа – 40,75 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,56 гривны (+11 копеек), а продажа – 37,7 гривны (+15 копеек).

(+11 копеек), а продажа – (+15 копеек). Евро покупают за 40,5 гривны (+15 копеек), а продают за 40,7 гривны (+19 копеек).

Чего ждать от курса в 2024 году

По данным Fitch Ratings, в 2024 году может произойти экономический рост в Украине. Об этом говорит то, что процентная ставка от НБУ снижается – с 25% до 16%. Кроме того, влияет на валютный рынок произошедший переход от фиксированного курса к управляемому гибкому курсу.

Инфляция в Украине снизилась – с 12,8% до 5,3%. Впрочем, в Fitch Ratings считают, что она вероятно будет расти в 2024 и 2025 годах и составит где-то 9,1%.

Fitch ожидает, что продолжение валютных интервенций будет способствовать поддержанию широкой стабильности курса гривни по отношению к доллару США в краткосрочной перспективе, наряду с относительно постепенной либерализацией счета операций с капиталом,

– заявляют в прогнозе.

В то же время, на следующий год в проекте бюджета зафиксирован курс на уровне 40,7 гривны. А к концу 2024 года – 42,1 гривны.