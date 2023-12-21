Достиг нового максимума: официальный доллар подорожал за сутки

На сегодняшний день курс доллара от Нацбанка составляет уже 37 гривен с половиной. Валюта продолжает расти. Евро также прибавляет в цене – уже более 41 гривны.

Официальный курс 21 декабря

За данным Нацбанку, официальный курс 21 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,55 гривны за доллар, что больше на 23 копеек по сравнению с прошедшими сутками.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,06 гривны. Стоимость выросла на 14 копеек в сутки.

Каким будет официальный курс доллара и евро 22 декабря:

Доллар – 37,59 гривны,

Евро – 41,28 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 21 декабря доллар стоит:

В банках покупка составляет 37,5 гривны , а продажа – 38 гривен.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 37,75 гривны , а продажа – 38,3 гривны.

, а продажа – На черном рынке: покупка – 38 гривен, а продажа – 38,2 гривны.

Каким будет курс в 2024 году

Во время разговора с 24 Каналом экономист Даниил Монин спрогнозировал два варианта для курса в следующем году. Он пояснил, что все зависит от объема внешнего финансирования.

Если Украина получит внешнее финансирование, средний курс будет 40,7 гривны. Такой был заложен в бюджет 2024 года.

Такой был заложен в бюджет 2024 года. Если же внешние игроки не дадут достаточно денег, Украине придется закрыть часть дефицита за счет собственных ресурсов. Тогда курс вполне может составить 45 – 50 гривен за доллар.

Даниил Монин Экономист Впрочем, при отрицательном торговом балансе в 37 миллиардов долларов, и примерно таковой и в 2024 году, – это вопрос времени, когда произойдет глубокая девальвация.

Эксперт отметил, что правильно начинать девальвацию уже в 2024 году, чтобы объявить пик будущих периодов.