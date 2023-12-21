Достиг нового максимума: официальный доллар подорожал за сутки
На сегодняшний день курс доллара от Нацбанка составляет уже 37 гривен с половиной. Валюта продолжает расти. Евро также прибавляет в цене – уже более 41 гривны.
Официальный курс 21 декабря
За данным Нацбанку, официальный курс 21 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,55 гривны за доллар, что больше на 23 копеек по сравнению с прошедшими сутками.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,06 гривны. Стоимость выросла на 14 копеек в сутки.
Каким будет официальный курс доллара и евро 22 декабря:
- Доллар – 37,59 гривны,
- Евро – 41,28 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 21 декабря доллар стоит:
- В банках покупка составляет 37,5 гривны, а продажа – 38 гривен.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,75 гривны, а продажа – 38,3 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38 гривен, а продажа – 38,2 гривны.
Каким будет курс в 2024 году
Во время разговора с 24 Каналом экономист Даниил Монин спрогнозировал два варианта для курса в следующем году. Он пояснил, что все зависит от объема внешнего финансирования.
- Если Украина получит внешнее финансирование, средний курс будет 40,7 гривны. Такой был заложен в бюджет 2024 года.
- Если же внешние игроки не дадут достаточно денег, Украине придется закрыть часть дефицита за счет собственных ресурсов. Тогда курс вполне может составить 45 – 50 гривен за доллар.
Впрочем, при отрицательном торговом балансе в 37 миллиардов долларов, и примерно таковой и в 2024 году, – это вопрос времени, когда произойдет глубокая девальвация.
Эксперт отметил, что правильно начинать девальвацию уже в 2024 году, чтобы объявить пик будущих периодов.Спотова, маржинальна, ф'ючерсна торгівля, Криптодепозит до 24,85% річних: WhiteBIT пропонує інструменти для користувачів будь-якого рівня – від новачків до професійних трейдерів.