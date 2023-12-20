Официальный курс 20 декабря
За данным Нацбанку, официальный курс 20 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,32 гривны за доллар, что больше на 13 копеек по сравнению с прошедшими сутками.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,92 гривны. Стоимость выросла на 33 копейки в сутки.
Каким будет официальный курс доллара и евро 21 декабря:
- Доллар – 37,55 гривны,
- Евро – 41,06 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 20 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- В банках покупка составляет 37,3 гривны, а продажа – 37,8 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,28 гривны, а продажа – 37,91 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,75 гривны, а продажа – 37,9 гривны.
Изменится ли курс в новом году
На 2024 год в бюджете заложили курс на уровне 40,7 гривны на начало 2024 года, а на конец года – 42,1 гривны. Впрочем, как рассказал 24 Каналу аналитик Андрей Шевчишин, что заложенный в бюджет курс не является ориентиром для Нацбанка.
Это исключительно расчетный показатель для бюджета, размеров доходов и расходов, налоговой и таможни.
Экономист Даниил Монин говорит 24 Каналу, что стоимость курса будет зависеть от финансирования:
- если Украина получит финансовую помощь, то средний курс 40,7 гривни вполне реален.
- если же денег не будет, придется закрыть часть дефицита за счет собственных ресурсов. Тогда курс вполне может составить 45 – 50 гривен за доллар.