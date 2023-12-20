Официальный курс 20 декабря

За данным Нацбанку, официальный курс 20 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,32 гривны за доллар, что больше на 13 копеек по сравнению с прошедшими сутками.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,92 гривны. Стоимость выросла на 33 копейки в сутки.

Каким будет официальный курс доллара и евро 21 декабря:

Доллар – 37,55 гривны,

Евро – 41,06 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 20 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,3 гривны , а продажа – 37,8 гривны.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 37,28 гривны , а продажа – 37,91 гривны .

, а продажа – . На черном рынке: покупка – 37,75 гривны, а продажа – 37,9 гривны.

Изменится ли курс в новом году

На 2024 год в бюджете заложили курс на уровне 40,7 гривны на начало 2024 года, а на конец года – 42,1 гривны. Впрочем, как рассказал 24 Каналу аналитик Андрей Шевчишин, что заложенный в бюджет курс не является ориентиром для Нацбанка.

Обратите внимание! В 2023 году курс в бюджете был заложен на уровне 42 гривен. Однако за год доллар не вырос до такого показателя.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Это исключительно расчетный показатель для бюджета, размеров доходов и расходов, налоговой и таможни.

Экономист Даниил Монин говорит 24 Каналу, что стоимость курса будет зависеть от финансирования:

если Украина получит финансовую помощь, то средний курс 40,7 гривни вполне реален.

если же денег не будет, придется закрыть часть дефицита за счет собственных ресурсов. Тогда курс вполне может составить 45 – 50 гривен за доллар.

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