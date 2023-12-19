Официальный курс 19 декабря

За данным Нацбанку, официальный курс 19 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,19 гривны за доллар, что больше на 17 копеек по сравнению с прошедшими сутками.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,59 гривны. Стоимость выросла на 8 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 20 декабря:

Доллар – 37,32 гривны,

Евро – 40,92 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 19 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,15 гривны , а продажа – 37,7 гривны.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 37,03 гривны , а продажа – 37,80 гривны .

, а продажа – . На черном рынке: покупка – 37,62 гривны, а продажа – 37,72 гривны.

Ситуация на рынке валют

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу сообщила, что на прошлой неделе на валютном рынке произошло несколько важных событий, в том числе заседание комитета по монетарной политике НБУ. На нем было принято решение о понижении учетной ставки. Таким образом, это спровоцировало курсовой всплеск на наличном рынке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В этот раз все принятые НБУ решения со 100% точностью совпали с прогнозами, поэтому рынок очень быстро успокоился и уже в конце недели стоимость наличного доллара опустилась в диапазоне 37,5 – 37,6 гривны за доллар.

Золотько рассказывает, что наличный доллар за неделю вырос – на 26 копеек. Как она объясняет, это произошло еще и на фоне заметного роста спроса на ВРУ и интервенции регулятора.

По мнению банкирши, в течение недели наличный курс доллара будет колебаться. в диапазоне 37,4 – 37,8 гривны.

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