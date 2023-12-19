Офіційний курс 19 грудня
За даними Нацбанку, офіційний курс 19 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 37,19 гривні за долар, що більше на 17 копійок порівняно з минулою добою.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,59 гривні. Вартість зросла на 8 копійок.
Яким буде офіційний курс долара та євро 20 грудня:
- Долар – 37,32 гривні,
- Євро – 40,92 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 19 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 37,15 гривні, а продаж – 37,7 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,03 гривні, а продаж – 37,80 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,62 гривні, а продаж – 37,72 гривні.
Ситуація на ринку валют
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу повідомила, що минулого тижня на валютному ринку відбулося декілька важливих подій, зокрема засідання комітету з монетарної політики НБУ. На ньому було ухвалено рішення про зниження облікової ставки. Таким чином це спровокувало курсовий сплеск на готівковому ринку.
Цього разу усі ухвалені НБУ рішення з 100% точністю співпали з прогнозами, відтак ринок дуже швидко заспокоївся і вже наприкінці тижня вартість готівкового долару опустилася в діапазон 37,5 – 37,6 гривні за долар.
Золотько розповідає, що готівковий долар за тиждень зріс – на 26 копійок. Як вона пояснює, це відбулося ще й на фоні помітного зростання попиту на ВРУ та інтервенцій регулятора.
На погляд банкірки, протягом тижня готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,4 – 37,8 гривні.