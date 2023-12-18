Офіційний курс 18 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 18 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 37,02 гривні за долар. Відтак за вихідні курс знову сягнув вгору на 3 копійки.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,51 гривні. Вартість рекордно зросла на 10 копійок.

Яким буде офіційний курс долара та євро 19 грудня:

Долар – 37,19 гривні,

Євро – 40,59 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 18 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,15 гривні , а продаж – 37,65 гривні.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 37,03 гривні , а продаж – 37,70 гривні .

, а продаж – . На чорному ринку: купівля – 37,53 гривні, а продаж – 37,6 гривні.

Яка ситуація на готівковому ринку

Як розповідає 24 Каналу банкірка Анна Золотько, не менш важливою подією є різке подорожчання євро відносно долару.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Курс євро на готівковому ринку за тиждень подорожчав на 50 копійок та подолав позначку 41 гривню.

За словами Золотько, такий стрибок став наслідком виступів представників монетарної влади США та Євросоюзу.

Якщо ФРС запевнив ринки у прискореному зниженні ключових ставок наступного року, то в ЄЦБ, навпаки, говорили про необхідність й надалі тримати ставки високими.

В очах інвесторів це робить вкладення в євро більш привабливими та провокує подорожчання європейської валюти.

Щодо долара, то за тиждень вартість американської валюти зросла на 26 копійок. Це відбулося на фоні помітного зростання попиту на ВРУ та, відповідно, інтервенцій регулятора.

На мій погляд, протягом тижня готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,4 – 37,8 гривні,

– прогнозує Золотько

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