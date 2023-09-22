Ценопад в обменниках, банках и на черном рынке: что происходит с курсом

По состоянию на утро доллар и евро значительно упали в цене как при продаже, так и при покупке. Цена подешевела кое-где на почти 30 копеек.

Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 22 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,7 гривны (-15 копеек против 21 сентября), а продажа – 38,3 гривны (-27 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,5 гривны (-20 копеек), а продают в среднем по 41,27 гривны (-23 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-28 копеек), а продажа – 38,35 гривны (-15 копеек), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продажа – (-15 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,83 гривны (-26 копеек), а продажа – 41,27 гривны (-21 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,96 гривны (-24 копейки), а продажа – 38,19 гривны (-19 копеек).

(-24 копейки), а продажа – (-19 копеек). Евро покупают за 40,76 гривны (-27 копеек), а продают за 41,1 гривны (-24 копейки).

Каким будет курс в конце сентября

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что если НБУ не введет следующий шаг либерализации валютного рынка, то в течение последней недели сентября изменения на наличном маловероятны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка В целом, если отвергнуть возможные глобальные изменения, курс вряд ли пересечет 38,7 – 39 гривен за доллар и 41,7 гривны за евро. В то же время спрэд останется в "сознательном" состоянии – до 0,3 гривны, а текущий (ежедневный) курс будет колебаться от 0,3 до 0,5 гривен.