Официальный доллар обвалился: НБУ существенно опустил валюту за последние сутки

В последний день зимы Нацбанк установил курс доллар на отметке, которая существенно ниже, чем за прошедшие сутки. Что интересно, евро подешевело еще существеннее.

Официальный курс 29 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,20 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 22 копейки против 28 февраля.

Читайте также Новые пенсии, изменения для ВПЛ, переход на летнее время и регистрация на НМТ: чего ждать в марте

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,29 гривны, что на 42 копейки меньше против вчерашнего дня.

Какой будет официальный курс доллара и евро 1 марта:

доллар – 38,04 гривны,

евро – 41,20 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 29 февраля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,16 гривны, а продажа – 38,60 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,13 гривны , а продажа – 38,61 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,45 гривны, а продажа – 38,55 гривны.

Курс на следующую неделю

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в начале марта существенных изменений на рынке валют не стоит ожидать. Влиять на валюты будут такие экономические факторы, как стратегия НБУ по дальнейшей либерализации рынка, макрофин для Украины, преодоление "экспортного кризиса" на западных границах страны и развитие экономики.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая экономические факторы и роль регулятора, вряд ли валютный рынок будет "штормить": соотношение спроса и предложения на безналичном рынке будет регулироваться объемами валютных интервенций.

Ежедневные курсовые изменения: межбанк – до 0,2 гривны; наличный рынок – до 0,3 – 0,5 гривны,

межбанк – до 0,2 гривны; наличный рынок – до 0,3 – 0,5 гривны, Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны; банки – до 0,5 гривны; обменные пункты – до 1 гривны.

На следующую неделю курс будет находиться на таком уровне: межбанк – 38 – 39,39 5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро, а вот наличный рынок – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.