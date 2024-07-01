Доллар и евро обвалились в обменниках

Доллар и евро существенно опустились в цене после выходных в обменниках. Американская валюта потеряла 24 копейки, а европейская – аж 39 копеек. В то же время на черном рынке цена обеих валют несколько выросла – в среднем на 3 – 5 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (без изменений по сравнению с 28 июня), а продажа – 40,85 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,30 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 43,95 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,75 гривны (+4 копейки), а продажа – 40,83 гривны (+3 копейки).

(+4 копейки), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают за 43,84 гривны (+4 копейки), а продают за 44 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40 гривен (-24 копейки), а продают – за 40,87 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продают – за (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,20 гривны (-39 копеек), а продажа – 44,20 гривны (+8 копеек).

Сколько будет стоить доллар в июле

Как рассказал 24 Каналу Тарас Лесовой, в июле будет присутствовать июньская тенденция – "курсовая вялость". Банкир объясняет, что учитывая основные колебания курсов валют, они могут остаться в новосформированных коридорах.

Межбанк: 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривны за евро,

Наличный рынок: 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривны за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Кроме того, стоит принять во внимание, что целый ряд положительных новостей по результатам берлинской конференции, получения новых "макрофиновских" траншей почти на 4,2 миллиарда долларов, экономическая составляющая формирования валютного рынка остается достаточно благоприятной для продолжения периода, назовем его, как "стабильной изменчивости": частые валютные изменения не будут резкими и будут происходить в пределах очерченных коридоров и совпадать с идеологией режима "управляемой гибкости".

Кроме того, в июле станет очевидным инфляционное давление, который будет вызван повышением тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо. Однако НБУ имеет достаточно механизмов, например валютные интервенции для того, чтобы эффективно смягчить влияние этих факторов на валютный рынок.

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