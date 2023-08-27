Не просто вырос, а взлетел: почему доллар в августе подорожал

Спустя почти месяц американская валюта существенно подорожала. В среднем цена покупки и продажи доллара выросла на гривну, а иногда и больше. Такой рос связывают с факторами на рынке, возникшими в этот период.

Доллар дорожает в августе

В комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что рынок ожидал изменений курса, ведь девальвационные ожидания были повышены.

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По словам эксперта, на курс повлияло и то, что на сегодняшний день значительно сократился экспорт, а импорт вырос по сравнению с показателями весной.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Стоимость валюты может снизиться в день или несколько дней, но какое-нибудь устойчивое снижение вряд ли будет. Тем более, если Нацбанк изменит валютную политику, а соответственно, изменит фиксированный курс, то межбанк и наличный курс будут близки друг к другу.

Факторы, повлиявшие на курс

Увеличился дефицит торгового баланса;

​ Дефицит торгового баланса НБУ компенсирует интервенциями, которые, например, весной составили 260 миллионов долларов еженедельно. Для сравнения – на сегодняшний день интервенции выросли до 468 миллионов еженедельно.

Интервенции Это целенаправленное влияние центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс. Это осуществляется посредством продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.

Большой риск энергокризиса;

Вероятно, что россияне снова в осенне-зимний период будут обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. В соответствии с этим произойдет еще больший "перекос" торгового баланса: некоторые предприятия будут приостановлены, а соответственно, товары нужно будет дополнительно импортировать.

Аграрный экспорт обрушился;

После прекращения зернового коридора украинский аграрный экспорт рухнул на 30%. Следовательно, есть случаи, когда некоторые агрохолдинги вообще сократили его до 0. Например, компания Метинвест заявила, что имеет проблемы с логистикой через Польшу, потому что порты загружены и отсутствуют грузовые мощности.

Импортеры своими действиями будут формировать дополнительный спрос;

Осенью начинается активный деловой сезон. Импортеры всегда закупаются и формируют свои заявки на этот период, чтобы все доехало и было в достаточном объеме. Таким образом, формируется дополнительный спрос на доллар.

Проверки в обменниках;

​ Из-за таких проверок на рынке формируются дополнительные "перекосы" именно наличные.

Решение о гибком курсе;

НБУ может принять решение о переходе к гибкому курсу. Поэтому рыночные ожидания: либо фиксированный курс повысят, либо перейдут к гибкому курсообразованию, но в фиксированных рамках.

Увеличение количества беженцев.

Из-за выезжающих за границу беженцев формируется дополнительный спрос на валюту, ведь они для этого обменивают гривны на валюту.

На сколько выросла валюта

Напомним, что с начала августа доллар существенно подорожал. Если в конце июля доллар при покупке был на уровне 37 гривен, а продажа в обменниках составляла где-то 37,5 гривны, то сейчас цена в среднем выросла на гривну и даже больше.

Как рассказывала банкирка Анна Золотько 24 Каналу показатели доллара на уровне 37,8 – 38,2 гривны – это признак того, что на рынке повышена нервозность.