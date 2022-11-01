Доллар резко подорожал: какой курс в обменниках, банках, на черном рынке

Наличный курс резко вырос в сутки, а на черном рынке даже пересек психологическую отметку в 40 гривен за доллар. Какой курс в обменниках, банках, на черном рынке, смотрите дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 1 ноября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,40 гривны (+20 копеек против 31 октября). В то время как продают ее за 40,15 гривны (+25 копеек).

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Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,40 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны за евро (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,31 гривны (+20 копеек), а продают – за 40,20 гривны (+25 копеек), по данным finance.ua.

(+20 копеек), а продают – за (+25 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,50 гривны (+15 копеек) и продажа – 39,61 гривны (+16 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,13 гривны (+48 копеек), а продажа – 40,42 гривны (+63 копейки).

(+48 копеек), а продажа – (+63 копейки). Евро покупают по 39,18 гривны (+35 копеек), а покупают по 39,49 гривны (+39 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в ближайшую неделю курс будет находиться в диапазоне 39,1 – 40 гривны за доллар . Массированная ракетная атака в понедельник утром лишь немного повлияла на котировки на наличном рынке, но рынок в целом не реагирует на такие обстрелы.

Экономист Олег Гетман считает, что курс будет колебаться в ближайшие месяцы в обе стороны. Это зависит от большого количества факторов, в частности, на это повлияет и "зерновой коридор". А также панический фактор, возвращение украинскими военными контроля над Херсоном и тому подобное.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Не стоит ожидать сейчас каких-то безумных скачков. Курс безналичный держится, как и держался на уровне 36,6 гривны. Курс наличный, который является одной десятой частью безналичного, то есть почти ни на что не влияет, кроме как на определенные спекуляции и настроения населения, будет колебаться от 39 до 41 постоянно .

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этогоотменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.