Доллар по 37 гривен: курс резко снизился в обменниках

Сегодня доллар в обменниках покупают по 37,02 гривны. За сутки на наличном рынке американская валюта подешевела в среднем почти на 30 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 4 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,30 гривны (-20 копеек против 3 апреля), а купить за 37,90 гривны (-20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,20 гривны (-20 копеек), а продают в среднем по 40,92 гривны (-28 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,02 гривны (-38 копеек), а продают – за 37,49 гривны (-23 копейки), по данным finance.ua.

(-38 копеек), а продают – за (-23 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,17 гривны (-18 копеек), а продажа – 40,59 гривны (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,23 гривны (-28 копеек), а продажа – 37,45 гривны (-25 копеек).

(-28 копеек), а продажа – (-25 копеек). Евро покупают по 40,31 гривны (-1425 копеек), а продают за 40,60 гривны (-12 копеек).

Каким будет курс в первую неделю апреля

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу спрогнозировала, что вероятно на этой неделе временно усилится спрос на валюту на наличном рынке, учитывая низкий курс, спровоцирующий временный рост стоимости доллара.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в течение недели наличный курс будет колебаться в пределах 37,4 – 38,2 гривны за доллар.

А вот банкир Герман Марченко считает, что в Пасхальный период гривна может укрепиться на 2 – 3%.