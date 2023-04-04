Доллар по 37 гривен: курс резко снизился в обменниках
Сегодня доллар в обменниках покупают по 37,02 гривны. За сутки на наличном рынке американская валюта подешевела в среднем почти на 30 копеек.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 4 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,30 гривны (-20 копеек против 3 апреля), а купить за 37,90 гривны (-20 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,20 гривны (-20 копеек), а продают в среднем по 40,92 гривны (-28 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,02 гривны (-38 копеек), а продают – за 37,49 гривны (-23 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,17 гривны (-18 копеек), а продажа – 40,59 гривны (+13 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,23 гривны (-28 копеек), а продажа – 37,45 гривны (-25 копеек).
- Евро покупают по 40,31 гривны (-1425 копеек), а продают за 40,60 гривны (-12 копеек).
Каким будет курс в первую неделю апреля
Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу спрогнозировала, что вероятно на этой неделе временно усилится спрос на валюту на наличном рынке, учитывая низкий курс, спровоцирующий временный рост стоимости доллара.
На мой взгляд, в течение недели наличный курс будет колебаться в пределах 37,4 – 38,2 гривны за доллар.
А вот банкир Герман Марченко считает, что в Пасхальный период гривна может укрепиться на 2 – 3%.
В первой половине недели курс будет оставаться на уровне 37,30 – 38,30 гривны за доллар, 40 – 41 гривна за евро, а ближе к завершению недели (7 – 8 апреля) – вполне допустимое плавное "предпраздничное" его снижение. Не исключено, что новый банковский понедельник начнется с отметок 37,3 – 38 гривен за доллар и 39,5 – 40,5 гривен за евро.