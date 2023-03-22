Доллар резко упал на черном рынке и в обменниках

Курс доллара на наличном рынке заметно снизился в сутки. Существенные изменения произошли на черном рынке - в пределах 20 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 22 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,35 гривны (-7 копеек против 21 марта), а купить за 38,90 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,30 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,30 гривны (-15 копеек), а продают – за 38,67 гривны (-18 копеек), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продают – за (-18 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,80 гривны (без изменений), а продажа – 41,30 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,44 гривны (-24 копейки), а продажа – 38,60 гривны (-17 копеек).

(-24 копейки), а продажа – (-17 копеек). Евро покупают по 41 гривна (-4 копейки), а продают за 41,20 гривны (без изменений).

Каким будет курс этой недели

До начала этой недели наличный курс гривны стабилизировался в пределах 38,75 – 38,85 гривны за доллар и в настоящее время содержится в этом коридоре, несмотря на перманентные попытки участников рынка поддержать растущий тренд, рассказала Анна Золотько в комментарии 24 Каналу.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты, по моему мнению, будет находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар.

Банкир Герман Марченко замечал, что на этой неделе на наличном рынке будет наблюдаться уже привычная ситуация: из-за незначительных временных колебаний, которые не превысят 0,3 гривны.