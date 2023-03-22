Доллар резко упал на черном рынке и в обменниках
22 марта 2023, 10:21Читати новину українською
Курс доллара на наличном рынке заметно снизился в сутки. Существенные изменения произошли на черном рынке - в пределах 20 копеек.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 22 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,35 гривны (-7 копеек против 21 марта), а купить за 38,90 гривны (без изменений).
К теме Курс доллара и евро: ожидать ли резкого скачка на следующей неделе
- Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,30 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,30 гривны (-15 копеек), а продают – за 38,67 гривны (-18 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,80 гривны (без изменений), а продажа – 41,30 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,44 гривны (-24 копейки), а продажа – 38,60 гривны (-17 копеек).
- Евро покупают по 41 гривна (-4 копейки), а продают за 41,20 гривны (без изменений).
Каким будет курс этой недели
До начала этой недели наличный курс гривны стабилизировался в пределах 38,75 – 38,85 гривны за доллар и в настоящее время содержится в этом коридоре, несмотря на перманентные попытки участников рынка поддержать растущий тренд, рассказала Анна Золотько в комментарии 24 Каналу.
На этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты, по моему мнению, будет находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар.
Банкир Герман Марченко замечал, что на этой неделе на наличном рынке будет наблюдаться уже привычная ситуация: из-за незначительных временных колебаний, которые не превысят 0,3 гривны.
На следующей неделе наличный курс сохранится в рамках 38 – 39 гривен за доллар и 40 – 41 гривен за евро без заметных или базисных изменений.