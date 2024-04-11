Доллар достиг новой отметки: как изменилась валюта

Официальный доллар перевалил за более 39 гривен за последние сутки. Ожидается, что завтра, 12 апреля, цена в дальнейшем будет расти. В то же время евро ждет существенный спад стоимости.

Официальный курс 11 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,02 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 3 копейки против 10 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,36 гривны, что на 1 копейку больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 12 апреля:

доллар – 39,16 гривны,

евро – 42,01 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 11 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,90 гривны, а продажа – 39,37 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,68 гривны , а продажа – 39,43 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,30 гривны, а продажа – 39,38 гривны.

Каким будет курс

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что вероятность того, что на наличном рынке возникнет повышенный спрос, или предложение, мала. Это касается периода перед Пасхой.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Сейчас нельзя исключать возможности периодических всплесков покупателей, которые могут вызвать совершенно разные факторы, от чисто "военных", до "курсовой выгоды". Еще важный момент, который касается главным образом ежедневных курсовых изменений или "конкуренции" курсов на наличном рынке.

По словам банкира, на следующую неделю доллар на межбанке и на наличном рынке будут в одинаковых ценовых пределах – 39 – 40 гривен за доллар. Относительно евро, то на межбанке ожидается диапазон 42 – 43,5 гривны за евро, а на наличном рынке – 41 – 43,5 гривны за евро.

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