Доллар сильно подорожал за выходные: какой курс в обменниках

Доллар на наличном рынке продают более чем за 40 гривен. Покупка тоже в притык приблизилась к психологической отметке. Подробно с курсом валют в банках, обменниках и на черном рынке 15 августа можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,30 гривны за доллар при покупке (+10 копеек против 12 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,03 гривны за доллар (+8 копеек).

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Евро банки покупают за 39,90 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 41,10 гривны за евро (+10 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,90 г ровные (+10 копеек), а продают – за 40,20 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продают – за (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,62 гривны (-4 копейки) и продажа – 40,97 гривны (-9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,93 гривны (+13 копеек), а продажа – 40,11 гривны (+6 копеек).

(+13 копеек), а продажа – (+6 копеек). Евро продают по 40,60 грн . (-5 копеек), а покупают за 41,90 гривны (+88 копеек).

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