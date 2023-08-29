Доллар продолжает дешеветь: второй день подряд валюта теряет стоимость

За сутки доллар в банках снова опустился на 15 – 20 копеек. В обменниках ситуация с долларом немного другая, кроме того, что евро при покупке опустилось более чем на 40 копеек. Интересно, что больше всего валюта опустилась в цене на черном рынке.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 29 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,70 гривны (-15 копеек против 28 августа), а продажа – 38,4 гривны (-20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,96 гривны (-14 копеек), а продают в среднем по 41,8 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (+6 копеек), а продажа – 38,2 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продажа – (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,71 гривны (-42 копейки), а продажа – 41,74 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (-36 копеек), а продажа – 38,15 гривны (-23 копейки).

(-36 копеек), а продажа – (-23 копейки). Евро покупают за 41 гривну (-47 копеек), а продают за 41,5 гривны (-33 копейки).

Каким будет курс

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что рост курса наличного доллара повлек за собой рост популярности покупки валюты. Кроме того, с размещением на трехмесячном депозите.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Учитывая значительную нервозность ситуации на валютном рынке и приближение переходной даты, на этой неделе на валютном рынке будет сохраняться повышенная волатильность.

По ее прогнозам, на этой неделе курс на наличном рынке может колебаться в широком диапазоне. 37,8 – 38,6 гривны.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.