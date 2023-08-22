В обменниках доллар – более 38 гривен: где за сутки наиболее подорожала валюта
22 августа 2023, 09:45Читати новину українською
Несмотря на то, что доллар все еще держится отметки более 37 гривен при покупке в обменниках, на черном рынке цена выросла до более 38 гривен. В то же время евро при продаже может пересечь отметку в 42 гривны.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 22 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (без изменений против 21 августа), а продажа – 38,3 гривны (+10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41,05 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,9 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,67 гривны (+1 копейка), а продажа – 38,32 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,42 гривны (+8 копеек), а продажа – 41,97 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,07 гривны (+15 копеек), а продажа – 38,25 гривны (+8 копеек).
- Евро покупают за 41,58 гривны (+9 копеек), а продают за 41,85 гривны (+5 копеек).
Что будет с курсом этой недели
Как рассказала 24 Каналу банкирша Анна Золотько на прошлой неделе на рынке наблюдалась повышенная нервозность. Однако, скорее всего, она будет сохраняться и на этой неделе, добавляет эксперт.
Возможные дополнительные выплаты украинцам в канун Дня Независимости могут стать дополнительным фактором поддержки спроса на иностранную валюту со стороны населения. Хотя стратегически в ближайшее время ситуация должна успокаиваться.
По прогнозам Золотько, в ближайшие дни наличный курс доллара будет находиться в диапазоне. 37,6 – 38,5 гривны.