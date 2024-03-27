Доллар пересек новую психологическую отметку: как подорожала валюта

За последние сутки доллар на наличном рынке снова начал дорожать. Теперь покупка банками, обменниками и черным рынком достигает более 39 гривен. А евро кое-где пересек уже отметку в 43 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39 гривен (+3 копейки против 26 марта), а продажа – 39,53 гривны (+6 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,40 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,25 гривны (+4 копейки), а продажа – 39,35 гривны (-5 копеек).

(+4 копейки), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 42,80 гривны (без изменений), а продают за 43 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 39,05 гривны (+11 копеек), а продажа – 39,45 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+11 копеек), а продажа – (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,70 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,09 гривны (+6 копеек).

Курс доллара на этой неделе

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, в течение прошлой недели население в среднем за день покупало валюты на 15 миллионов больше, чем продавало. Об этом свидетельствует статистика НБУ.

Для сравнения: в конце января разница достигала 70 – 80 миллионов долларов в день.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Ожидается, что на этой неделе будет широкий коридор курсовых колебаний на межбанке, а ориентиром для рынка на ближайшее время будет отметка 39 гривен за доллар.

По прогнозам Золотько, стоимость валюты в наличном сегменте в течение недели будет в диапазоне 38,80 – 39,50 гривны за доллар.