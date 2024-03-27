Доллар пересек новую психологическую отметку: как подорожала валюта
27 марта 2024, 09:56Читати новину українською
За последние сутки доллар на наличном рынке снова начал дорожать. Теперь покупка банками, обменниками и черным рынком достигает более 39 гривен. А евро кое-где пересек уже отметку в 43 гривны.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 27 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39 гривен (+3 копейки против 26 марта), а продажа – 39,53 гривны (+6 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,40 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,25 гривны (+4 копейки), а продажа – 39,35 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 42,80 гривны (без изменений), а продают за 43 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 39,05 гривны (+11 копеек), а продажа – 39,45 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,70 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,09 гривны (+6 копеек).
Курс доллара на этой неделе
Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, в течение прошлой недели население в среднем за день покупало валюты на 15 миллионов больше, чем продавало. Об этом свидетельствует статистика НБУ.
Для сравнения: в конце января разница достигала 70 – 80 миллионов долларов в день.
Ожидается, что на этой неделе будет широкий коридор курсовых колебаний на межбанке, а ориентиром для рынка на ближайшее время будет отметка 39 гривен за доллар.
По прогнозам Золотько, стоимость валюты в наличном сегменте в течение недели будет в диапазоне 38,80 – 39,50 гривны за доллар.