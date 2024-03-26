В банках и на черном рынке цена растет безумно: какой курс доллара на сегодня

26 марта 2024, 09:55
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За последние сутки стоимость американской валюты существенно прибавила на черном рынке, а также в банках, где цена приближается к более 39 гривен. В то же время в обменниках происходит спад цены.

Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 26 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,97 гривны (+17 копеек против 25 марта), а продажа – 39,47 гривны (+27 копеек).

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  • Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,35 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,29 гривны (+19 копеек), а продажа – 39,40 гривны (+15 копеек).
  • Евро покупают по 42,80 гривны (+15 копеек), а продают за 43 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

  • Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,70 гривны (-15 копеек), а продажа – 39,50 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колебалось на уровне: покупка – 42,41 гривны (-2 копейки), а продажа – 43,15 гривны (+18 копеек).

Что будет с курсом на наличном рынке

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что рост курса до отметок более 39 гривен за доллар на прошлой неделе не привел к ощутимой реакции на наличном рынке.

Важно! По статистике НБУ, говорит Золотько, в течение прошлой недели население в среднем за день покупало валюты на 15 миллионов больше, чем продавало.
 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Unex Bank

Для сравнения, конце января разница достигала 70 – 80 миллионов долларов в день.

Среди прогнозов на эту неделю:

  • широкий коридор курсовых колебаний на межбанке,
  • ориентиром для рынка на ближайшее время будет отметка 39 гривен за доллар.
Заметьте! Стоимость валюты в наличном сегменте в течение этой недели будет находиться в диапазоне 38,80 – 39,50 гривны за доллар.
  • на ограниченный спрос населения на покупку валюты указывают и курсовые показатели на наличном рынке, которые лишь на 10 – 15 копеек превышают котировки на межбанке,
  • наличный рынок будет следовать безналичному курсовому тренду. Разница между этими курсами, вероятно, не превысит 10 – 20 копеек.

Автор: Валерія Городинська