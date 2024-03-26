В банках и на черном рынке цена растет безумно: какой курс доллара на сегодня

За последние сутки стоимость американской валюты существенно прибавила на черном рынке, а также в банках, где цена приближается к более 39 гривен. В то же время в обменниках происходит спад цены.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,97 гривны (+17 копеек против 25 марта), а продажа – 39,47 гривны (+27 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,35 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,29 гривны (+19 копеек), а продажа – 39,40 гривны (+15 копеек).

(+19 копеек), а продажа – (+15 копеек). Евро покупают по 42,80 гривны (+15 копеек), а продают за 43 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,70 гривны (-15 копеек), а продажа – 39,50 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продажа – (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,41 гривны (-2 копейки), а продажа – 43,15 гривны (+18 копеек).

Что будет с курсом на наличном рынке

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что рост курса до отметок более 39 гривен за доллар на прошлой неделе не привел к ощутимой реакции на наличном рынке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Для сравнения, конце января разница достигала 70 – 80 миллионов долларов в день.

По статистике НБУ, говорит Золотько, в течение прошлой недели население в среднем за день покупало валюты на 15 миллионов больше, чем продавало.

Среди прогнозов на эту неделю:

широкий коридор курсовых колебаний на межбанке,

ориентиром для рынка на ближайшее время будет отметка 39 гривен за доллар.

на ограниченный спрос населения на покупку валюты указывают и курсовые показатели на наличном рынке, которые лишь на 10 – 15 копеек превышают котировки на межбанке,

10 – 15 копеек превышают котировки на межбанке, наличный рынок будет следовать безналичному курсовому тренду. Разница между этими курсами, вероятно, не превысит 10 – 20 копеек.

Стоимость валюты в наличном сегменте в течение этой недели будет находиться в диапазоне 38,80 – 39,50 гривны за доллар.