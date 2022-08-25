Доллар снова подорожал: где курс самый выгодный

Доллар снова прибавил в цене на наличном рынке и зафиксировался на психологической отметке в 40 гривен. Подробнее с актуальным курсом валют 25 августа, можно ознакомиться далее.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 25 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (+10 копеек против 24 августа). Тогда как продают валюту в банках за 40,90 гривны за доллар (+10 копеек).

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Евро банки покупают за 40 гривен (без изменений), а продают в среднем за 40,90 гривны за евро (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,75 гривны (-8 копеек), а продают – за 40,95 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

(-8 копеек), а продают – за (-6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,65 гривны (-17 копеек) и продажа – 40,93 гривны (-8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,80 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,90 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро продают за 40,65 гривны (без изменений), а покупают за 40,90 гривны (-10 копеек).

Каким будет курс валют

Эксперт Анна Золотько в комментарии 24 каналу подчеркнула, что уровень в 41 гривну за доллар – серьезный психологический барьер, линия сопротивления, которую, несмотря на неоднократные попытки, продавцам валюты преодолеть пока не удается.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Если многочисленные апокалиптические прогнозы в конце концов не оправдаются, вполне вероятно, что курс гривны сможет удержаться в пределах коридора 40 – 41 гривны за доллар. Однако если рынок успеет пересечь отметку в 41 гривну за доллар, курс получит новый толчок для роста и в таком случае до конца недели на наличном рынке доллар будет торговаться в диапазоне 40,5 – 41,5 гривны за доллар. И пока второй сценарий выглядит более вероятным.

По мнению частного инвестора Василия Матия, курс валют этой осенью будет зависеть от двух ключевых факторов:

продолжительности боевых действий,

политики Нацбанка.

Василий Матий Частный инвестор Потому что в зависимости от того, какой объем золотовалютных резервов НБУ готов показать для поддержания курса, это и напрямую повлияет на конечное значение курса. А объем золотовалютных резервов зависит от объема западной поддержки, которую мы получаем от наших партнеров.

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