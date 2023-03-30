Доллар стремительно приближается к 37 гривнам: где сегодня самый выгодный курс

Курс доллара на наличном рынке стремительно снижается. В банках американская валюта в сутки снизилась на 20 копеек, а в обменниках доллар уже по 37,50 гривен.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 30 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,55 гривны (-20 копеек против 29 марта), а купить за 38,15 гривны (-17 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,20 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,50 гривны (+2 копейки), а продают – за 37,92 гривны (-31 копейка), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают – за (-31 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,52 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,95 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,73 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,88 гривны (-13 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-13 копеек). Евро покупают по 40,65 гривны (-5 копеек), а продают за 40,86 гривны (-14 копеек).

Какой курс прогнозируют банкиры на этой неделе

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В последние дни марта и начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут измениться относительно предыдущей недели: курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны, а евро – 40 – 41 гривны.

Также банкир, в комментарии 24 Каналу добавил, что в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются.

Банкирша Анна Золотько рассказала, что эта неделя считается переходной. Таким "мартовско-апрельским" периодом могут воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.