Доллар все еще более 40: где курс самый выгодный

Курс доллара на наличном рынке 22 августа все еще держится на психологической отметке в более чем 40 гривен. Хотя за выходные курс на черном рынке упал на несколько копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 22 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (без изменений против 19 августа). Тогда как продают валюту в банках по 40,85 гривны за доллар (+8 копеек).

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Евро банки покупают за 40,20 гривны (без изменений), а продают в среднем за 41,10 гривны за евро (-10 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,57 гривны (+7 копеек), а продают – за 40,85 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(+7 копеек), а продают – за (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,60 гривны (-27 копеек) и продажа – 41,97 гривны (+67 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,65 гривны (-1 копейка), а продажа – 40,85 гривны (-2 копейки).

(-1 копейка), а продажа – (-2 копейки). Евро продают по 40,68 гривны (-17 копеек), а покупают за 41 гривну (-25 копеек).

Каким будет курс в сентябре

Экономический эксперт Борис Кушнирук 24 каналу рассказал, что сейчас НБУ зафиксировал курс на уровне 36,57 и держит его на этом уровне. Однако при значительном разрыве между официальным и наличным курсом регулятор может изменить линию поведения. Все будет зависеть от ситуации с платежным балансом.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Давайте посмотрим на то, как центральный банк действовал в более стабильных условиях: банки имели возможность купить безналичную валюту и продать ее на наличном рынке. Единственное условие: для этого требовалось ввести наличные. Сейчас самолетом валюту не завести как раньше. Но в то же время, есть механизм, когда договариваются о доставке ее в Польшу, а дальше ввозе наличности в Украину, и таким образом продавать ее.

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