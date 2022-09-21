Доллар уже более 42 гривен: почему курс так стремительно растет

Наличный курс существенно изменился, перевалив за 42 гривны всего за несколько дней. Почему так произошло, читайте в материале.

По данным Минфина, наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,00 гривны за доллар, а продают валюту в банках за 42,00 гривны за доллар. Это новый максимум за предыдущие недели.

Читайте также Незаменимая платформа: как торговать криптовалютой эффективно

Ситуация на межбанке не изменилась

Как рассказал 24 каналу Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, большинство сделок, происходящих в стране с долларом, происходят на межбанке. Это происходит в объемах 150-250 миллионов долларов в день и ситуация там никак не изменилась с долларом. Она стабильна, то есть 36,6 гривны за доллар остается.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы По такому курсу происходит абсолютное большинство сделок в стране. Торговый баланс в Украине улучшается из-за открытия морских портов, так что ожидать, что межбанковский курс вырастет до конца года – не стоит.

Причины роста наличного доллара

Другое дело – нишевый рынок наличного доллара и евро. Он составляет примерно 10—15% от происходящего за безналичность на межбанке по 36,6 гривны. Именно небольшой рынок он подвергается разным психологическим воздействиям.

Эксперт отмечает, что любой психологический фактор влияет на наличный рынок. То есть, однажды люди решили, что нужно скупать доллар, соответственно, он растет. Впоследствии решают продавать через психологическое влияние. Следовательно, доллар существенно падает.

Вот, например, валюта временно закончилась в банках, курс взлетел в обменниках. Но когда валюта появится в кассах банках из-за подкрепления НБУ, курс снова будет снижаться,

– говорит Олег Гетман.

Пока нет четкого объяснения, почему так случается. Это все совокупность психологических и других факторов, влияющих на наличный рынок.

Межбанк работает так же, как работал, а, который составляет всего 10%,и будет колебаться. Иногда непредсказуемо.

К теме Доллар бьет рекорды: курс продолжает стремительно расти

Покупать ли доллар сейчас

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, поделился с 24 каналом своим мнением на этот счет. Следовательно, нужно четко понимать, что тренд на подорожание доллара будет сохраняться в дальнейшем из-за того, что в Украине война, инфляция и чрезмерная печать денег.

Эксперт же советует людям, имеющим дополнительные средства, покупает доллары уже. На сегодняшний момент все инвесторы убегают из евро в доллары.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua –для своей первой криптоинвестиции.