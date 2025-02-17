Доллар подешевел на наличном рынке

Доллар потерял цену в банках и на черном рынке за последние несколько дней. В то же время при покупке в обменниках цена упала существеннее всех. Евро зато на рынке подорожало, но в обменниках ситуация похожа на доллар.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны (-20 копеек против 14 февраля) и продажа по 42 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,40 гривны (+10 копеек), а продажа по 44 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,75 гривны (-9 копеек), а продать по 41,75 гривны (-15 копеек).

(-9 копеек), а продать по (-15 копеек). Покупка евро по 43,75 гривны (+15 копеек), а продажа по 43,86 гривны (+6 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41 гривне (-45 копеек), а продают по 41,82 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-45 копеек), а продают по (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,36 гривны (-18 копеек), а продают по 44,11 гривны (+18 копеек).

Какой в 2025 году прогнозируют доллар

Для 24 Канала банкир Сергей Мамедов рассказал, что средний курс доллара, который заложен в госбюджете на этот год, составляет 45 гривен за доллар.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Мы предполагаем, что курсовая динамика будет кое в чем похожей на год прошлый: периоды курсового "затишья" будут сменяться периодами роста и наоборот.

Мамедов добавляет, что курсовые изменения будут подчинены ряду экономических, геополитических и военных факторов.

Обратите внимание! В частности, говорится о том, что в течение года Украина потребует более 38 миллиардов долларов внешней финансовой помощи, которая пойдет преимущественно на покрытие расходов бюджета. Эта сумма подтверждена партнерами.