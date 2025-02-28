Ценопад валют: НБУ опустил как доллар, так и евро

В последний день февраля Нацбанк опустил обе валюты в цене. Евро потеряло на 1 копейку больше, чем доллар. Кроме того, с новой рабочей недели цена официальных валют будет продолжать спад.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,51 гривне. То есть цена валюты упала на 12 копеек против 27 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,49. То есть цена упала на 13 копеек.

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По состоянию на 3 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,43 гривны,

евро – 43,11 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 28 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,35 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,67 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,40 гривны, продажа – 41,77 гривны.

Какой доллар будет в марте

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в первую неделю весны на валютном рынке будут отображаться тренды февраля.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курсовые изменения будут незначительными, а действие режима управляемой гибкости сделает невозможным резкие курсовые скачки.

Таким образом, на наличном рынке с 3 марта по 9 марта, доллар будет на уровне 41,60 – 42,30 гривны, а евро будет на уровне 43,50 – 45 гривен за евро.

По словам банкира Лесового, решение НБУ по обузданию инфляции, а именно повышение учетной ставки в январе, стало причиной стабильности на рынке.