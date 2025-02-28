Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,51 гривні. Тобто ціна валюти впала на 12 копійок проти 27 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,49. Тобто ціна впала на 13 копійок.

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Станом на 3 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,43 гривні,

євро – 43,11 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 28 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,35 гривні , продаж – по 41,85 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,67 гривні , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,40 гривні, продаж – 41,77 гривні.

Який долар буде у березні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у перший тиждень весни на валютному ринку відображатимуться тренди лютого.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курсові зміни будуть незначними, а дія режиму керованої гнучкості унеможливить різкі курсові стрибки.

Таким чином, на готівковому ринку з 3 березня по 9 березня, долар буде на рівні 41,60 – 42,30 гривні, а євро буде на рівні 43,50 – 45 гривень за євро.

За словами банкіра Лєсового, рішення НБУ щодо приборкання інфляції, а саме підвищення облікової ставки у січні, стало причиною стабільності на ринку.