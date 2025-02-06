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6 февраля, 09:55
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Доллар упал всюду: где стоимость валюты является наименьшей

Валерия Городинская

Существеннее всего американская валюта за последние сутки потеряла цену в обменниках при курсе обмена. Это касается и курса евро. На черном рынке доллар также опустился, но не так существенно. В то же время только евро в банках показало подорожание.

Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 6 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны (-5 копеек против 5 февраля) и продажа по 42 гривны (-9 копеек).

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  • Покупка евро происходит по 43,10 гривны (+20 копеек), а продажа по 43,77 гривны (+7 копеек).

Курс на черном рынке

  • Купить доллар можно в среднем по 41,71 гривне (-17 копеек), а продать по 41,80 гривны (-8 копеек).
  • Покупка евро по 43,40 гривны (без изменений), а продажа по 43,60 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

  • Доллары покупают обменники в среднем по: 40,72 гривны (-65 копеек), а продают по 41,82 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 42,80 гривны (-44 копеек), а продают по 43,70 гривны (+10 копеек).

Какого курса ожидать на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что валютный рынок будет находиться в изменчивом состоянии. В то же время в рамках действия режима управляемой гибкости курсовые изменения будут частыми – ежедневными, но курсы не будут "проливаться" за пределы новых коридоров.

 

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Напомню, что двухэтапная коррекция учетной ставки стала весомым инструментом для укрепления гривны и способствовала снижению ажиотажа на валютном рынке.

Как ожидает банкир, с 10 по 16 февраля коридоры валютных колебаний могут составлять:

  • межбанк – 41,65 – 42,30 гривны за доллар, 43,50 – 45 гривен за евро,
  • наличный рынок – 41,70 – 42,50 гривны за доллар, 45 – 47,50 гривны за евро.