Доллар установил новый рекорд в Украине: сколько теперь стоит валюта
- Нацбанк установил официальный курс валют на 4 марта: доллар будет стоить 43,45 гривны, а евро – 50,45 гривны.
- Цена американской валюты увеличилась на 22 копейки, тогда как европейской – упала на 15 копеек.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 4 марта. Доллар в очередной раз побил рекорд цены в Украине.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 3 марта торгуется по 43,23 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 14 копеек против 2 марта. Официальный курс евро составляет 50,60 гривны, следовательно его цена упала на 26 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 4 марта курс валют будет таким:
- доллар – 43,45 гривны (+22 копейки) – новый исторический максимум;
- евро – 50,45 гривны (-15 копеек).
Интересно! Предыдущий рекорд американская валюта установила в Украине 19 января – ценой в 43,41 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 3 марта курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,05 гривны, а продажа – по 43,54 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,30 гривны, а продажа – по 43,35 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,10 гривны, а продажа – по 43,45 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 3 марта был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 50,40 гривны, а продажа – по 51,10 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 50,80 гривны, а продажа – по 51,04 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,70 гривны, а продажа – по 51,26 гривны.
Что будет с гривной в марте?
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что на курс доллара и евро в первый месяц весны будут влиять начало подготовки аграриев к посевной, период квартальных налогов, авансовых платежей и крупных поступлений, вероятность снижения импорта газа и электроэнергии, а также мировое движение в паре евро-доллар.