Будет ли доллар по 50: эксперт объяснил прогноз правительства

Минэкономики прогнозирует, что в 2023 году доллар может достигать 50 гривен. Реалистичен ли такой прогноз, читайте в материале.

По расчетам Минэкономики, в начале 2023 года курс доллара составит 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен за доллар. В то же время ВВП Украины в следующем году должен вырасти на 4,6%, но при этом, по итогам 2022 года оно сократится на 33,2%.

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Факторы воздействия

Как рассказывает 24 каналу Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, без прогноза курса невозможно формировать проект бюджета на следующий год, поэтому это был вынужденный шаг. Если война продлится весь 2023 год, среднегодовой курс 50 гривен за доллар вполне реалистичен.

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами Реализация такого прогноза правительства будет зависеть от двух факторов: во-первых, как долго продлится война, а во-вторых, от того, какой уровень поддержки от наших западных партнеров мы будем получать. К примеру, в августе уровень золотовалютных резервов Нацбанка вырос, также монетарное финансирование бюджета, то есть когда средства поступают в бюджет путем выкупа облигаций НБУ уменьшилось.

Настроения у населения

Эксперт говорит, что такой прогноз по всей вероятности может вызвать девальвационные настроения у населения.

Однако уровень валютных ограничений на сегодняшний день имплементирован так, что это не должно сильно повлиять на общую ситуацию. То есть у людей все равно есть определенные ожидания, но купить неограниченное количество валютных средств сейчас и нет возможности. А у бизнеса, непосредственно осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, есть собственные ожидания,

– добавляет Василий Матий.

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Что будет с ценами при таком прогнозе

В правительстве ожидают, что в таких обстоятельствах цены будут продолжать стремительно расти. Инфляция составит 30,6% в 2023 году (по состоянию на июнь она составляла 22,2%).

в 2023 году (по состоянию на июнь она составляла 22,2%). Кроме того, Минэкономики прогнозирует, что уровень безработицы должен составить 28,2%, а средняя зарплата – 18 508 гривен.

На базе макроэкономического прогноза Минэкономики, Министерство финансов составляет бюджет на следующий год. Согласно Бюджетному кодексу, текст бюджета правительство должно внести в парламент не позднее 15 сентября.

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