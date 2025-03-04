Доллар и евро в банках и на черном рынке меняются в цене

Доллар подорожал в банках, как и евро, которое прибавило в цене существеннее всего. А на черном рынке наоборот наблюдается спад цены обеих валют. Здесь доллар потерял больше, чем евро.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 марта, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,37 гривны (+7 копеек против 3 марта) и продажа по 42 гривны (+16 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,20 гривны (+20 копеек), а продажа по 43,95 гривны (+23 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,68 гривны (-17 копеек), а продать по 41,76 гривны (-14 копеек).

(-17 копеек), а продать по (-14 копеек). Покупка евро по 43,72 гривны (+9 копеек), а продажа по 43,90 гривны (-13 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 3 марта, доллары покупают в среднем по: 41,50 гривны (+31 копейка), а продают по 41,95 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.

(+31 копейка), а продают по (+23 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,50 гривны (+23 копейки), а продают по 44,10 гривны (+30 копеек).

Какие прогнозы относительно курса доллара

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, НБУ еще раньше принял решение по обузданию инфляции, а именно повысил учетную ставку до 14,5%. Есть прогнозы, что в марте ставку снова пересмотрят.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Сейчас есть веские основания для дальнейшей коррекции учетной ставки с целью усиления гривны и снижения инфляции. Итак, 6 марта Монетарный комитет НБУ может увеличить учетную ставку до 15 – 15,5%.

Таким образом, по словам Лесового, официальный курс может колебаться на уровне 41,60 – 42,20 гривны за доллар. Такой диапазон цены был и в феврале.

В общем, на эту неделю, с 3 по 9 марта, ожидается, что на межбанке доллар будет находиться на уровне 41,60 – 42,20 гривны за доллар, а на наличном рынке – на уровне 41,60 – 42,30 гривны за доллар.