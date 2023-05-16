Украинцы улучшили свои ожидания по отношению к доллару в будущем

Украинцы стали более оптимистичными в своих взглядах по поводу будущего курса валют. Все больше людей верят в укрепление гривны.

Как изменились ожидания украинцев по отношению к гривне

За последние 3 месяца ожидания украинцев по отношению к гривне значительно улучшились. Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине".

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В настоящее время индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,5 пункта и составляет 128,2.

Напомним! Девальвация – снижение курса национальной валюты по отношению к золоту, серебру или определенной иностранной валюте.

Ситуация на наличном рынке

Банкирша Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что наличный курс в течение этой недели будет медленно двигаться к официальной, но украинцы перемен не почувствуют.

Такой ход событий свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка. А сильным стабилизационным фактором на рынке остается расширенный лимит по продаже наличной валюты населению, который НБУ ввел в середине апреля,

– объяснила она.

Золотько спрогнозировала, что к концу недели курс будет колебаться в пределах 37,4 – 37,9 гривны за доллар.

По состоянию на 16 мая курс доллара таков: