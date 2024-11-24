Достигнет ли доллар 42 гривен на конец года: прогноз на декабрь
Ожидаемый показатель по курсу доллара на конец 2024 года составляет 42 гривны, однако прогнозируется, что валюта может не достичь этого предела. Сейчас ожидается, что курс не пересечет границу в 41,8 гривны за валюту.
Что будет влиять на курс в декабре
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что в декабре курс валют будет зависеть от прямых и косвенных факторов, среди которых как стратегия НБУ, так и энергетическая ситуация в стране.
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- Поэтому среди главных прямых факторов, которые называет Лесовой, являются позиция Нацбанка по развитию валютного рынка и избежание кризисных явлений.
Рынок ожидает, что выбранная стратегия "умеренного" влияния инфляции на курсовые показатели, оказавшаяся достаточно эффективной, "сработает" и в декабре, особенно на фоне ее ускорения до 10% в 2024 году. Также будет действовать режим управляемой гибкости, как предохранитель немотивированных валютных изменений.
- Следующий фактор – это экономическая ситуация в стране.
- Кроме того, объем макрофинансовой помощи, которая позволяет покрывать дефицит бюджета.
- Также важен объем валютной выручки за экспортные операции.
А к косвенным факторам, которые могут влиять на валютный рынок, являются:
- Энергетическая ситуация в стране: избежание/минимизация веерных отключений.
- Ситуация на фронте вместе с объемом мировой материально-технической поддержки Украины.
- Внешнеполитические заявления/прогнозы относительно дальнейшего хода войны.
- Психологическое "давление" инфляционного прогноза на 2025 год и валютного курса, заложенного в бюджет на следующий год.
Какого курса ожидать
Как объясняет Лесовой, все выше озвученные факторы могут влиять на рынок главным образом в куче, а не отдельно. А учитывая ситуацию в течение года, прогнозируется, что курсам валют удастся избежать "рывков" до ожидаемого показателя – 42,1 гривны за доллар.
Мы предполагаем, что при сохранении умеренной и контролируемой инфляции, курс доллара по итогам декабря может вырасти в среднем на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%,
– говорит банкир.
- На конец года вполне реальным может оказаться коридор валютных колебаний в пределах 41,6 – 41,8 гривны за доллар.
- Таким образом курс немного "не дотянет" до заложенного в госбюджете курса на конец 2024 года.
Важно! Если сравнивать курс с 1 января 2024 года, то на 1 января 2025 года рост может составить 10%.
Кроме того, пока достаточно неизвестных составляющих, которые могут "разрушить" любые предыдущие прогнозы причем, как в сторону ухудшения, так и улучшения. Однако очевидно ситуация на валютном рынке останется более-менее прогнозируемой.