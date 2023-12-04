Курс доллара в декабре: стоит ли воздержаться от покупки валюты сейчас
Частичная либерализация правил продажи валюты населению почти мгновенно привела к снижению стоимости наличных долларов и евро. Это произошло потому, что небанковские обменники получили мощную конкуренцию со стороны банков.
Как изменится курс доллара в декабре
Банкир Анна Золотько считает, что ключевым событием на прошлой неделе стало существенное смягчение правил покупки наличной валюты населением, сообщает 24 Канал. Напомним, что НБУ разрешил украинским банкам начиная с 1 декабря продавать доллары и евро наличными деньгами, без ограничения суммы.
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Несмотря на ожидания умеренного роста курса на фоне увеличенного спроса в период выплаты зарплат украинцам, гривна в наличном сегменте валютного рынка в последние дни прошлой недели укрепилась до 37,35 – 37,45 гривен за доллар.
Золотько считает, что общим трендом в следующие несколько дней и недель будет постепенное приближение наличных и безналичных курсов. Следует заметить, что этот процесс не будет мгновенным. Однако это вероятно при условии, что котировки на межбанке будут ограниченно колебаться в текущем диапазоне.
На мой взгляд, в течение следующих семи дней стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 37,1 – 37,5 гривны за доллар,
– прогнозирует Золотько
Банкир акцентирует, что на этой неделе рынок продолжит искать новое сбалансированное значение в соответствии с новыми условиями функционирования. По ее мнению, стоимость долларов на наличном рынке может приблизиться к психологической отметке в 37 гривен за доллар еще до конца этого месяца.Спотова, маржинальна, ф'ючерсна торгівля, Криптодепозит до 24,85% річних: WhiteBIT пропонує інструменти для користувачів будь-якого рівня — від новачків до професійних трейдерів.