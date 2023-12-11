Доллар в банках и обменниках ниже 37 гривен: какой курс валют на сегодня

За выходные в банках американская валюта почти не изменилась. Евро лишь немного опустилось. В то же время в обменниках покупка держится на уровне ниже 37 гривен, а продажа прибавила в цене на 18 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 36,9 гривны (без изменений против 8 декабря), а продажа – 37,4 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,9 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 40,5 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,97 гривны (-9 копеек), а продажа – 37,58 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продажа – (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,8 гривны (-39 копеек), а продажа – 40,73 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,45 гривны (+17 копеек), а продажа – 37,55 гривны (+17 копеек).

(+17 копеек), а продажа – (+17 копеек). Евро покупают за 40,35 гривны (+12 копеек), а продают за 40,51 гривны (+6 копеек).

Ситуация на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что, вероятно, курс объединится между обменниками и банками. Причиной такого развития событий может стать продажа валюты населением перед праздниками.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По нашим оценкам, на следующей неделе курс на межбанке будет варьироваться в диапазоне 36,4 – 37 гривен за доллар и 39 – 40 гривен за евро. При этом ежедневные колебания будут в коридоре 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи ожидается будет меньше 0,1 гривны.

По прогнозам, ситуация на наличном рынке будет полностью зеркальной к безналичному:

текущие курсовые изменения ожидаются в диапазоне 36,8 – 37,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривны за евро,

разница между курсами покупки и продажи будет на уровне 0,3 гривны, а текущие (ежедневные) колебания не превысят 0,3 гривны.

Следовательно, вероятнее всего, что тенденции на валютном рынке не будут меняться. Впрочем, возможно будут лишь незначительные колебания, но они не будут влиять на ситуацию.