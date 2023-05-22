Гривна растет с ускоренной динамикой: каким будет курс доллара на этой неделе

На прошлой неделе гривна начала укрепляться в ускоренном темпе по сравнению с позапрошлой неделей. Однако до конца мая ситуация может измениться.

Каков был курс прошлой недели

Банкирша Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе стоимость доллара снизилась более чем на 20 копеек до 37,4 – 37,5 гривен. Однако на фоне ускоренного укрепления курса национальной валюты упал спрос на покупку и выросло предложение наличной иностранной валюты, что сказалось на сальдо операций по наличной валюте.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Так, на прошлой неделе среднедневный показатель сократился более чем вдвое до -2,75 миллиона долларов. А в отдельные дни наблюдалось даже преобладание предложения над спросом. Несколько сократился по сравнению с позапрошлой неделей и объем валютных интервенций Национального банка на МВРУ, хотя в целом показатель остается выше средненедельных уровней последних трех месяцев.

Каким будет курс этой недели

Банкирша считает, что на этой неделе темпы укрепления гривни станут медленнее из-за того, что курс приблизился к крайнему пределу.

Коридор средних курсов гривны к доллару при приобретении у банков с размещением на трехмесячном депозите сейчас составляет 37,2 – 37,4 гривны. То есть наличный курс уже вплотную приблизился к его верхнему пределу, что будет направлять часть спроса со стороны населения по безналичной покупке на наличный рынок,

– объяснила Золотько.

Однако предпосылок роста иностранных валют Анна Золотько тоже не видит, поэтому прогнозирует, что курс будет в районе 37,2 – 37,6 гривны.

Какой курс доллара 22 мая