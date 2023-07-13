Оживление в банках и спад в обменниках: что происходит с курсом доллара

Стоимость американской валюты в сутки выросла в банках на 10 копеек, а евро – на целых 20 копеек. В то же время в обменниках обе валюты теряют цену при покупке, но при продаже европейская валюта достигла рекордного роста.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 13 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,80 гривны (+10 копеек против 12 июля), а продажа – 37,35 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,70 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 41,40 гривны (+25 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,70 гривны (-21 копеек), а продажа – 37,30 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копеек), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,25 гривны (-45 копеек), а продажа – 41,70 гривны (+59 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,13 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,20 гривны (-3 копейки).

(-2 копейки), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают по 40,94 гривны (+14 копеек), а продают за 41,20 гривны (+20 копеек).

Каким будет курс в июле

Как рассказал 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин в июле мы будем наблюдать стабильность курса доллара. Одной из причин такого состояния является НБУ, полностью покрывающий все необходимые дефициты.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик На наличном рынке ситуация достаточно стабильная, риски, сформированные на рынке, покрываются за счет широкого спреда.

В то же время собеседник добавил, что спред между покупкой и продажей достаточно велик, что свидетельствует об определенном беспокойстве на рынке. Сейчас курс продажи валюты находится примерно на уровне 37,4 гривны, а курс покупки – 36,8 гривны. Следовательно, 60 копеек – это достаточно широкий спред.

Это свидетельствует о том, что покупатели и продавцы видят некоторые риски в будущем для рынка, поэтому желают иметь больший доход от валютных операций, чтобы предусмотреть возможные высокие колебания,

– говорит Шевчишин.